لبنان | حسن: لا إصابات في رومية ومن الممكن ان نصل نهاية الاسبوع إلى 300 حالة “كورونا”

وقال في مداخلة تلفزيونية إننا “لا نريد ان نظلم الاغتراب اللبناني فنسبة عالية جدا منهم تلتزم”، موضحاً أن هناك “2082 إصابات إجمالية، منهم 30% من الاغتراب، وهؤلاء سببوا بـ 30% من العدوى و40% من الإصابات هي عدوى محلية”.

ولفت حسن إلى أن “وزارة الصحة دقيقة وشفافة نحن اليوم 71 إصابة بفيروس كورونا، ولا مصلحة لنا أن نخفي أي رقم لنحول دون التخالط مع المصابين”.

ونوه بأنه “اليوم سجلنا اعلى عدد منذ بداية الوباء. نحن ليوم نسجل في الاسبوع تقريبا 200 حالة من الممكن ان نصل في اليومين القادمين إلى 300 حالة”.

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كما أفاد بأن هناك إصابات في شركة تنظيفات لديها 800 موضف، اخذنا عينات لـ 400 شخص، في حين أننا فحصنا اليوم 77 شخصاً، منهم 38 شخصاً تم تشخيص إصابتهم بكورونا”.

وأشار إلى أن “هناك اكثر من سلسلة تتعلق بمؤسسات استشفائية بالتالي بدأنا باخذ عينات للطاقم الطبي، وهذا تحدي كبير وانعطافة جدية ومسؤولية يجب التعاطي معها بمسؤولية”.

وشدد حسن على أنه “في رومية لا يوجد إصابات من بين المساجين، ولكن الاصابات هي في شركة تنظيفات لجمع وكنس النفايات من خارج رومية “. وأكد أنه “نحن اليوم خلال 48 ساعة سنفتح مراكز حجر الإلزامي، وسنعاود التشديد على الالتزام بارتداء الكمامات”، موضحاً أن “كل البلدان تفرض الالتزام والتشدد بتطبيق قوانين السلامة”.

ونوه كذلك بأنه “من هنتا حتى يوم الاثنين المقبل، سنعزل بعض الابنية والبيوت، وسنتابع الترصد للمخالطين والاثنين سيكون هناك اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة كورونا بناء عليه سيكون هناك اجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا”.