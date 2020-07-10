لبنان | رئيس بلدية رومية: البلدة خالية تماما من المصابين

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وأسف في بيان لنشر هذا الخبر الذي تسبب بهلع كبير، نتمنى على الوزارة تحديد مكان المصابين بدقة، وهم من خارج البلدة، علما أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن وجود إصابات في رومية ليظهر لاحقا أن الإصابات خارج البلدة.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج فحوص الـ PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 8/7/2020، والتي أظهرت وجود أربع عشرة (14) حالة إيجابية.

وصدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء في التقرير:

“عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 601 فحصا.

عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 25.

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عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 12.

عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.

مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 249 حالة شفاء.

عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.

عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: تم نقل مريض من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالته، لينخفض عدد الحالات الحرجة الى 3.

حالات وفاة: 0