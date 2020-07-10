لبنان | مستشفى الحريري: 25 إصابة و12 حالة مشتبه باصابتها و3 حالات حرجة ولا وفيات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

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لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وجاء في التقرير:

“عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 601 فحصا.

عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 25.

عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 12.

عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.

مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 249 حالة شفاء.

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عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.

عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: تم نقل مريض من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالته، لينخفض عدد الحالات الحرجة الى 3.

حالات وفاة: 0

مركز الاتصالات الخاص بفيروس الكورونا للاستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفح وصات يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر ال WhatsApp 76-897 961”.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج فحوص الـ PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 8/7/2020، والتي أظهرت وجود أربع عشرة (14) حالة إيجابية.