لبنان | نجار في حفل تسلم طائرة إلايرباص: نحن بحاجة لكل بصيص امل يعيد للبنان إشراقته

والقى كلمة قال فيها: “هذه اللحظة بالنسبة لي سعيدة جدا، اولا كي نستقبل هذه الطائرة الجديدة والمميزة من شركة “ايرباص” واود ان اشكر رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت الذي يمثل بالنسبة لنا رمزا للنحاح اللبناني والمبادرة اللبنانية والإدارة الحكيمة، وممثل شركة اير باص هادي العاكوم، ونهنيء الشركة بكل قطاعاتها وطواقمها وكل العاملين في المطار وفي مقدمتهم مدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن، كما نشكر ممثل شركة اير باص هادي العاكوم”.

وأضاف ردا على سؤال حول ما اذا كان توقيت تسلم الطائرة مناسبا في هذه الظروف؟: “في هذا الوضع الذي نمر به، نحن بحاجة إلى كل بصيص امل يعيد للبنان إشراقته”، مشيرا الى ان “لبنان مثله كباقي الدول يمر في مراحل صعبة انما سيبقى ولن نفقد الأمل. فالميدل ايست هي أجنحة الأرز و بالتالي هي ترمز الى اللبناني الذي يطوف العالم وينشر الثقافة كما نشر الحرف، ونحن نفتخر بكل اللبنانيين الذين يصرون على العودة الى وطنهم بإستمرار”.

الحوت

وردا على سؤال قال الحوت: “ان لبنان يمر بأوضاع صعبة جدا، واذا اعتقدنا ان نوقف الاستثمار كي ينمو الإقتصاد فهذا اعتقاد خاطىء”، مضيفا “ان تمويل هذه الطائرة هو من “انترناشونال بنك”، وهو مصرف صيني ICBC (ولا بد من الاشارة الى ان تمويلها جرى من هذا المصرف قبل قرار التوجه شرقا كي لا يفسر الامر بغير ذلك)، وليكن واضحا اننا والصينيون ملتزمون بالقوانين العالمية لا سيما القوانين الاميركية، وهذه من شروط العقد، حتى ان الطرف الصيني يريد ان تتحول الاموال الى الولايات المتحدة، ونحن اليوم امام هذا العقد وان هذه الطائرة أدخلت مبالغ مالية نقدا الى الشركة لاننا قمنا بعملية التمويل عن طريق البيع وإعادة الاستئثار وهذا الأمر أدخل (fresh money) الى لبنان وهو يغطي كلفة استئجارها على الأقل على مدى اربع سنوات قادمة”.

اضاف: “اود ان اكون واضحا أن الطائرات العشر التي كان من المفترض ان نتسلمها بين عامي 2021 و 2022 وقد تم تأجيل ذلك الى العامين 2023 و 2024 فيكون بذلك اننا سنتسلم من اصل 19 طائرة تسع طائرات تم تأمين تمويلها بأسعار جد منافسة وذلك بالرغم من تخلف لبنان عن سداد ديونه وبالرغم من تدني التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية وبذلك نكون قد اثبتنا اننا شركة تجارية مستقلة وفق أحكام قانون التجارة وليس لها بالدولة، لا بادارتها ولا بغير ذلك، وعلاقتنا بالدولة كونها المنظم، فالوزير هو رئيس سلطة الطيران المدني التي تنظم شؤون الطيران، كما هو الحال من حاكم المصرف المركزي مع المصارف التجارية، فهذه هي العلاقة ما بين الدولة والشركة من الناحية القانونية، ومن ناحية ثانية نحن نكن لوزير الأشغال العامة كل الود والصداقة”.

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وردا على سؤال عن دعوة الميدل ايست الى خفض اسعار السفر، قال الحوت: “ادعو الوزير جبران باسيل الى الاطلاع على اسعار بطاقات السفر قبل الحديث والدعوة إلى ذلك، واقول لهم ” أمنوا الكهرباء والسياح اتكفل بهم”.

عاكوم

وقال ممثل شركة ايرباص في منطقة الشرق الأوسط هادي عاكوم: “أفتخر ان نكون في بلدنا الحبيب لبنان لتسليم شركة الميدل ايست، طائرة باص A321”.

واضاف: “نحن في الشركة نعتز بالعلاقة مع الميدل ايست وبقدرة رئيس مجلس ادارتها العمل على ابقاء الشركة على مستوى عال ومن اعلى المستويات في العالم وهذا فخر للبنان، وذلك بالرغم من كل الصعوبات التي يواجهها لبنان”.

وكانت الشركة تسلمت الطائرة الجديدة بعد الظهر في مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي، بحضور نجار، والحسن ورئيس دائرة الأمن العام في المطار العميد وليد عون، مدير مكتب وزير الاشغال شكيب خوري ومستشاره بيار بعقليني وعدد من المسؤولين في المطار وشركة طيران الشرق الاوسط”.