لبنان | مستشفى المعونات تعلق إعطاء مواعيد دخول المرضى على نفقة الهيئات الضامنة العامة

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وأشار إلى أن “هذا القرار سيكون ساري المفعول لمهلة أقصاها أسبوعين، بدءا من الإثنين في 13 الجاري على أن تعقد مجددا الجمعية العمومية لنقابة المستشفيات عند انقضاء هذه المهلة وفي حال عدم حصول معالجات حسية وملموسة، تتخذ القرارات المناسبة”.

ويعاني القطاع الاستشفائي في لبنان من أزمة كونه مهدد بالإقفال والإفلاس بسبب عدم سداد الدولة مستحقاتها للمستشفيات الخاصة والتي وصلت الى 2000 مليار ليرة لم تدفع لها، وذلك في أكثر المراحل دقة وخطورة وأشدها حاجة للطاقة القصوى للمستشفيات الخاصة إلى جانب الحكومية لمواجهة أزمة كورونا”.

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وأبدى الاتحاد “بكافة عناصره ومكوناته، وفي مقدمهم رئيسه فادي علامة وامينه العام البروفسور توفيق خوجه ومجلس ادارته ومجلسه التنفيذي، قلقه الشديد إزاء الوضع الذي وصل اليه قطاع هام مثل هذا القطاع والذي هو من رحمه ونسيجه”.

وتمنى على الدولة ان “تتحرك بسرعة لمد القطاع ببعض السيولة، والشروع في سداد مستحقات مالية متراكمة على مدى سنوات لأن هذا القطاع اثبت تميزه في الدول العربية وكان دوما مقصدا ومستشفى للشرق الأوسط”.

وأعلن أنه “يشد على أيادي اصحاب المستشفيات اللبنانية الأعضاء التي تكافح من اجل ديمومتها ويقف الى جانبها لتخطي هذه الأزمة ولتبقى بإدارتها وطواقمها الطبية والتمريضية مرجعا صحيا في العالم العربي”.