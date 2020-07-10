لبنان | دهم معمل ألبان في المتن وحجزت 3 أطنان من الأجبان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يوليو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان: انه ب”توجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، دهمت فرق حماية المستهلك معمل البان واجبان في المتن وحجزت على حوالي 3 اطنان من الأجبان التالفة، وسطرت محضر ضبط بحقه، وذلك بعدما تبين انها غير المطابقة للمواصفات”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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