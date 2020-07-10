- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
عممت بلدية جدايل في قضاء جبيل في بيان اليوم:
“إقفال كنائس البلدة وتوقف القداديس والشعائر الدينية فيها حتى إشعار آخر، وذلك بانتظار تبلغ البلدية نتائج فحوصات ال pcr التي أجرتها وزارة الصحة العامة في البلدة يوم امس الخميس، ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وشددت على “ضرورة التزام الجميع إجراءات الوقاية، لا سيما تجنب التجمعات واللقاءات وارتداء الكمامة وحفظ المسافة الآمنة بين الأشخاص”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تعميم لبلدية جدايل بإقفال كنائس البلدة بانتظار نتائج فحوصات ال pcr لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.