لبنان | تعميم لبلدية جدايل بإقفال كنائس البلدة بانتظار نتائج فحوصات ال pcr

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عممت بلدية جدايل في قضاء جبيل في بيان اليوم:

“إقفال كنائس البلدة وتوقف القداديس والشعائر الدينية فيها حتى إشعار آخر، وذلك بانتظار تبلغ البلدية نتائج فحوصات ال pcr التي أجرتها وزارة الصحة العامة في البلدة يوم امس الخميس، ليبنى على الشيء مقتضاه”.

وشددت على “ضرورة التزام الجميع إجراءات الوقاية، لا سيما تجنب التجمعات واللقاءات وارتداء الكمامة وحفظ المسافة الآمنة بين الأشخاص”.