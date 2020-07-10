لبنان | وصول أول طائرة من طراز A321 neo الى مطار رفيق الحريري الدولي

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وصلت أول طائرة من طراز A321 neo الى مطار رفيق الحريري الدولي بحضور وزير الاشغال العامة ميشال نجار ومدير مطار بيروت فادي الحسن.
وقام رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت بجولة داخل الطائرة الجديدة برفقة الوزير نجار الذي اكد أن وصولها هو بصيص امل ونقطة فارقة رغم كلّ الاوضاع الصعبة التي يعاني منها لبنان، لافتا الى ان الطائرة تحمل رمزاً للبنان وهو انّ الوطن لن يموت.
وهذه الطائرة هي واحدة من 9 طائرات من الطراز نفسه ستصل تباعا الى لبنان خلال هذا العام.
وتجدر الاشارة الى أن عقد الشراء تم بين شركة طيران الشرق الاوسط والشركة المصنعة منذ العام 2012.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.