لبنان | التمييزية قررت قبول الإخبار ضد ميشال سماحة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يوليو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قررت النيابة العامة التمييزية قبول الإخبار المقدم من المحامين عمر الكوش، فادي سعد، محمد زياد جعفيل و جهاد أبو عمو ضد المحكوم الوزير السابق ميشال سماحة، حمل الرقم 3905/م/2020. وكُلّف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتحقيق وإجراء المقتضى والإفادة بالنتيجة. وكان المحامون قد تقدموا بالإخبار أمام النيابة العامة التمييزية أمس ضد الموقوف ميشال سماحة بجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، سندا لمواد من قانون العقوبات وقانون مكافحة تبييض الأموال. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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