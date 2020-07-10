لبنان | إشكال يودي بحياة طفل في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يوليو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك توفي طفل إثر اصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ في منطقة الميناء في طرابلس. وفي التفاصيل، فإنّ اشكالاً وقع في منطقة الميناء بين عدد من الشبان تخلله اطلاق نار ما ادى إلى إصابة الطفل، وتم حرق قهوة القاتل وضربه وتسليمه الى الجيش، تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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