لبنان | توقيف 15 شخصاً في محلة سقي البداوي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يوليو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخه، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة سقي البداوي – الشمال، 14 شخصاً من الجنسية السورية بينهم نساء وأطفال بالإضافة إلى لبناني واحد، وذلك لمحاولتهم مغادرة لبنان إلى قبرص عبر البحر بطريقة غير شرعية. تجري متابعة الموضوع لتوقيف باقي المتورطين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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