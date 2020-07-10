لبنان | جولة مفاجئة لمدير عام الزراعة على مرفأ طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يوليو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك جال مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود بشكل مفاجأ على مراكز الحجر الصحي الزراعي والبيطري في مرفا طرابلس وقد اشرف على كشوفات على منتوجات الزراعية النباتية والحوانية. وأكد على ضرورة التشدد بتطبيق القرارات التنظيمية والانظمة والقوانين المرعية الاجراء وعلى احترام المواصفات والنوعية حماية للمستهلك اللبناني. وعقد اجتماع بين لحود ومدير مرفأ طرابلس احمد تامر بحضور رئيس مصلحة زراعة الشمال اقبال زيادة ورئيس مصلحة زراعة عكار طه مصطفى ورئيس مركز الحجر الزراعي نبيل عازار ورئيس الحجر البيطري علاء خليل، تم خلاله الاتفاق على متابعة تعزيز التعاون والتواصل اليومي بين فريق وزارة الزراعة وادارة المرفأ. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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