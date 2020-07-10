لبنان | نجم: نعول على التفتيش القضائي لتعزيز استقلالية القضاء

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أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم أن:
“يوم أمس، عين مجلس الوزراء ثلاثة قضاة مفتشين في هيئة التفتيش القضائي بناء على اقتراح وزيرة العدل. وكانت الوزارة قد اعتمدت آلية جديدة وشفافة أتاحت للقضاة الراغبين الترشح الى هذه المراكز، وتمت دراسة ملفاتهم ومقابلتهم جميعا، وعلى هذا الأساس اقترحت الوزيرة الأشخاص المؤهلين لهذه المراكز بعيدا عن أي اعتبارات أخرى”.
وأضافت في بيان: “مع اكتمال هيئة التفتيش القضائي، نتمنى لها التوفيق في مهامها، بما يساهم في تعزيز استقلالية القضاء وحسن سيره”.
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