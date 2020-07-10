لبنان | السفارة الفرنسية في بيروت تعلن خطة طوارئ لصالح مدارس أعضاء شبكة AEFE

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يوليو 2020 01:25 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يوليو 2020 01:25 مساءً - مشاركة

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أعلنت السفارة الفرنسية في لبنان أنها تقوم في اطار خطة الطوارئ التي وضعتها للمدارس، أعضاء شبكة وكالة التعليم الفرنسي في الخارج، بإنشاء صندوق مساعدات لتعليم التلاميذ غير الفرنسيين المسجلين في المدارس المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية الفرنسية والشباب والرياضة، وشركاء وكالة التعليم الفرنسي في الخارج.

وقدمت السفارة الفرنسية التفاصيل التالية:

– هذا النظام استثنائي ويتعلق فقط بالسنة الدراسية 2020/2021.

– الطلاب من المدارس المعتمدة بموجب اتفاق مع وكالة التعليم الفرنسي في الخارج (مدارس البعثة الفرنسية العلمانية والكلية البروتستانتية الفرنسية ومدرسة عبد القادر الثانوية) غير مؤهلين لهذا البرنامج، نظرًا لوجود نظام خاص بهم.

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– سيتم تحديد مبلغ المساعدة التي سيتم منحها لكل طالب بحسب سقف المتوسط الوطني لكلفة التعليم داخل شبكة وكالة التعليم الفرنسي في الخارج في لبنان لعام 2019/2020، أي 7500000 ليرة لبنانية.

– تتم إدارة هذا النظام من خلال قسم التعاون والعمل الثقافي للسفارة الفرنسية في لبنان وليس القنصلية الفرنسية العامة.

– يجب إرسال طلبات الدعم إلى إدارات المؤسسات التعليمية ذات الصلة المسؤولة عن إحالة الطلبات إلى قسم التعاون والعمل الثقافي قبل الموعد النهائي المحدد في 31 تموز. لن يتم النظر في أي طلب يصل مباشرة الى السفارة الفرنسية.

– ستدرس السفارة الفرنسية الطلبات في اب وايلول، بهدف اعطاء جواب للمدارس خلال شهر ايلول. القرارات التي تتخذها السفارة الفرنسية لا يمكن استئنافها. وستدفع المساعدات للمدارس التي ستكون بدورها مسؤولة عن إبلاغ أسر التلاميذ المعنيين.