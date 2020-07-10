كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يوليو 2020 01:25 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور القرار الظني في ملف “الفيول المغشوش” فإدعى على 30 شخصا بجرائم جنائية وجنحية، من بينهم المدير العام للمنشآت النفطية سركيس حليس، والمدير العام للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي، وشركات وموظفون وتقنيون في المنشآت النفطية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الادعاء على 30 شخصاً في ملف الفيول المغشوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.