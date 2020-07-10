لبنان | الخطيب إستمعت إلى إفادة قبيسي في شكوى بدري ضاهر ضده

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يوليو 2020 01:25 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك استمعت النائبة العامة الإستئنافي في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب، الى افادة الإعلامي رياض قبيسي وذلك في الشكوى المقدمة ضده من المدير العام للجمارك بدري ضاهر بجرائم القدح والذم وتحقير شخصية عامة، وذلك على خلفية حلقة من برنامج “ليسقط حكم الفاسد” الذي يقدمه قبيسي على شاشة تلفزيون الجديد. وبعد مثوله امام الخطيب رفض قبيسي توقيع تعهد بعدم التعرض لضاهر. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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