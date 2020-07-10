لبنان | المشرفية يتخذ صفة الإدعاء الشخصي على من قام بالإعتداء على واصف الحركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يوليو 2020 01:25 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية في تغريدة عبر تويتر أنه: تواصل مع المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات وأرسل له كتاباً اتخذ فيه صفة الإدعاء الشخصي على من قام بالإعتداء على المحامي الحركة. وقال: نكرّر رفضنا واستنكارنا لما حصل ودعوتنا للقضاء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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