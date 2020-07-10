لبنان | القاضي عبود يحدد موعد انتخاب قاضيين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يوليو 2020 10:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وبناءً على أحكام البندين “ج”/1 و”هـ” من المادة السادسة من القانون الرقم 175 الصادر بتاريخ 8/5/2020، الهيئة الناخبة المؤلفة من القضاة الأصيلين في كل من القضاء العدلي والإداري والمالي إلى الالتئام، لانتخاب قاضيين متقاعدين بمنصب الشرف، في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك العاشرة قبل الظهر نهار الجمعة الواقع فيه 7/8/2020، في قاعة الخطى الضائعة، قصر العدل – بيروت. ودعا عبود القضاة المتقاعدين المقبولين في منصب الشرف والراغبين في الترشح، إلى تقديم طلبات ترشحهم، إلى أمانة سرّ مجلس القضاء الأعلى، على أن تكون مرفقة بسِيَرهم الذاتيّة (البند /ب/ من المادة السادسة من القانون المذكور)، وبمستندات تثبت أنهم مقبولون في منصب الشرف (البند ج/1 من المادة السادسة من القانون عينه). تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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