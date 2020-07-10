لبنان | عون تسلّم رسالة من السيسي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يوليو 2020 10:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ونقل الرسالة سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، وقد تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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