لبنان | وزارة الصحة: 14 إصابة نتيجة فحوص رحلات وصلت إلى بيروت في 8 الحالي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يوليو 2020 10:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج فحوص الـ PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 8/7/2020، والتي أظهرت وجود أربع عشرة (14) حالة إيجابية. وجاءت النتائج كالآتي: رحلة باريس: شركة MEA الرقم 212 (كلها سلبية).

رحلة القاهرة: شركة MEA الرقم 305 (كلها سلبية).

رحلة برلين: شركة SR الرقم 1530 (كلها سلبية).

رحلة الشارقة: شركة Air Arabia الرقم 385 (حالة واحدة ايجابية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 957 (كلها سلبية).

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA الرقم 226 (حالة واحدة ايجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 828 (كلها سلبية).

رحلة اديس ابابا: الشركة الأثيوبية الرقم 406 (حالة واحدة ايجابية).

رحلة ابيدجان: شركة MEA الرقم 576 (إحدى عشرة حالة ايجابية).

رحلة دبي: شركة MEA الرقم 429 (كلها سلبية).

رحلة بروكسل: شركة MEA الرقم 216 (كلها سلبية).

رحلة جنيف: شركة MEA الرقم 214 كلها سلبية).

رحلة أميركا: طائرة خاصة (كلها سلبية).

رحلة الشارقة: الشركة العربية الرقم 381 (كلها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 416/909 (كلها سلبية).

رحلة الدوحة: شركة MEA الرقم 437 (كلها سلبية). تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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