لبنان | العدو الإسرائيلي سلّم الأشخاص الذين عبروا أمس السياج الحدودي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يوليو 2020 10:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك سلم جيش العدو الاسرائيلي ثلاثة اشخاص من التابعية السودانية عند بوابة محافر العديسة وذلك بعدما اعتقلهم ليلا اثر تسللهم الى الاراضي المحتلة عبر السياج التقني ، وقد تسلمتهم قوات اليونيفيل التي قامت بدورها بتسليمهم الى مخابرات الجيش اللبناني للتحقيق معهم وإجراء المقتضى القانوني بحقهم.، وجرى نقلهم الى صيدا للتوسع بالتحقيق. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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