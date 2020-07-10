لبنان | الريجي ضبطت في حي ماضي مستودعاً لتقليد التنباك المعسل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يوليو 2020 10:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفذ جهاز مكافحة التهريب التابع لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” عملية دهم في منطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت. وضبط مستودعا لتقليد التنباك المعسل، وصادر كل المواد الأولية من التنباك والغليسرين والصبغات المستعملة، بالاضافة الى وسيلة النقل المستخدمة لأغراض التوزيع. وستلاحق الادارة المتورطين وتودعهم القضاء المختص. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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