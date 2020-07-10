لبنان | حتي: نتفاوض مع أوروبا لفتح مطاراتها في وجه لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يوليو 2020 10:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اكد وزير الخارجية ناصيف حتي لصحيفة “الجمهورية” انّ الخارجية اللبنانية تتفاوض حالياً مع الدول الاوروبية من اجل فتح مطاراتها في وجه لبنان، جازماً في “أنّ قرار الاقفال هذا ليس سياسياً أبداً 1000 في المئة، بل هو قرار تقني يتعلق بهم”. ونفى أن تكون هناك نية لدى السلطات اللبنانية لتغيير الاجراءات في مطار بيروت بعد اصابات كورونا، قائلاً: “كل شيء يسير بحسب خطة فتح المطار، ولن نغيّر من هذه الاجراءات”. وحول اعلان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لو دريان نيّته زيارة لبنان، أكد حتّي أنه تبلّغ ما قاله لو دريان أثناء عودته في الطائرة، لكن لم يفاتحه احد من المسؤولين الفرنسيين بهذا الأمر ولم يحدد لودريان اي موعد رسمي لهذه الزيارة، “فهو فقط أعلن نيته وسننتظر لنرَ”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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