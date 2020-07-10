لبنان | آليات إسرائيلية قامت بتمشيط المنطقة القريبة من الخط الأزرق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يوليو 2020 10:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ألقى جيش العدو الاسرائيلي قنابل مضيئة ليلا، فوق مستعمرة المطلة المحتلة وعند الحدود مع لبنان قبالة عديسة – كفركلا. وأفيد عن تسلل لسودانيين عبر الحدود اللبنانية – الفلسطينية. وقامت آليات اسرائيلية إثر ذلك، بتمشيط المنطقة القريبة من الخط الأزرق من حدود بلدة عديسة، حتى قبالة الوزاني بعد إلقاء القنابل المضيئة التي توزعت فوق أجواء المستعمرات المحاذية للحدود، وأدت إلى حريقين قرب مستعمرة “كفرجلعادي”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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