لبنان | كيف سيكون طقس اليوم والأيام المقبلة؟

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ما زال الطقس الصيفي الاعتيادي يؤثر على لبنان من دون تعديل ملحوظ بالأحوال الجوية خصوصاً على صعيد درجات الحرارة فيما يستمر تشكل الضباب على الجبال بنسب متفاوتة بين يوم وآخر نتيجة تيارات غربية تهب على المنطقة خلال النهار.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الجمعة:

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١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٣٠ درجة، بقاعا بين ١٤ و ٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٥ درجة

٢- الأجواء غائمة جزئيا عموما بينما يتشكل ضباب على الجبال مع احتمال خفيف لبعض الرذاذ

٣- الرياح جنوبية غربية ٢٠ الى ٤٠ كم/س

٤- الرطوبة ٧٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧

السبت: صيفي رطب ودرجات الحرارة ساحلا تتراوح بين ٢١ و ٣١ درجة فيما الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال.

الأحد: صيفي رطب ودرجات الحرارة ساحلا تتراوح بين ٢١ و ٣١ درجة فيما الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال.