لبنان | سعر التداول بالدولار عبر تطبيق Sayrafa

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 يوليو 2020 10:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن مصرف لبنان في بيان: “تحديد سعر التداول في العملات بين الدولار الاميركي والليرة اللبنانية لدى الصرافين عبر التطبيق الالكتروني “Sayrafa” على سعر 3850 – 3900 ليرة للدولار الواحد”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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