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اصدرت بلدية طرابلس البيان التالي:
” بعد ورود شكوى عن وجود محل باتيسري في القبة طرابلس، يبيع مواد منتهية الصلاحية أدت الى حالات تسمم، توجه ليلا فريق الدائرة الصحية في بلدية طرابلس بمؤآزرة دورية من شرطة البلدية للكشف على الباتيسري في منطقة القبة شارع الأرز، وجرى التدقيق بمحتويات المحل، وتبين ان مواده غير منتهية الصلاحية”.
وأكد فريق المراقبة الصحية انه “تواصل مع ادارة مستشفى الحكومي للتأكد من وجود حالات تسمم دخلت للمستشفى قبل زيارتنا للمحل، فتبين عدم وجود حالات تسمم”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية طرابلس : لا وجود لمواد منتهية الصلاحية في باتيسري القبة ولا حالات تسمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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