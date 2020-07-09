لبنان | وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات صور نفت ما أشيع عن عزل صور

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة

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وردت قناة المنار عبر موقعها الرسمي، تنفي ما نسب اليها من إشاعات وتلفيقات في شأن مضمون الخبر.

وطمأنت أهل مدينة صور بأنه وبناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور تبين أن كل فحوص ال PCR التي تم أخذها اليوم من الدائرة الضيقة للمصاب (إ. د.) جاءت كلها سلبية.

وأعادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور التذكير بأنها الجهة الوحيدة المخولة إصدار التقارير عن الواقع الصحي المتعلقة بجائحة كورونا وفق تقارير دورية وأحيانا عاجلة.

وأمل من الأهل “عدم الانجرار وراء الأخبار التي هدفها التشويش وإثارة الهلع والفوضى”.

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وفي السياق، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 66 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2011.

توازياً، اعتبر وزير الصحة حمد حسن أن “الأرقام التي سجلت من أسبوع هي صادمة وهي تحذر من خطر الانزلاق والتفشي المجتمعي.

ورأى أن التطمين لا يجب أن يكون للمواطن اللبناني لأنه سيصبه غير مسؤولاً.

وقال، “نحن نتتبع مصدر العدوى وأتمنى على كل المخالطين ولا يتأخر بالتواصل معنا لإقامة الفحص، وكورونا ليس عيبا، والمطلوب أن يكون هذا التعاون الهادئ والثقة بالدولة بأنها الملجأ لكل اللبنانيين لنعمل سويا بخدمة الإنسان والوطن”.