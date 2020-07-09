لبنان | فيديو يوثّق لحظة وقوع حادث سير مروّع على اوتوستراد الضبيّة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقع حادث سير مروع اليوم، على اوتوستراد الضبيّة باتجاه جونية أدى الى سقوط قتيل وجريح، وذلك بحسب ما أفادت غرفة التحكم المروري. ووثّق مقطع فيديو لحظة وقوع الحادث. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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