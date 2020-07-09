لبنان | بلدية الدوير: إصابة فتاة وافدة إلى البلدة مع عائلتها من الخارج

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اعلنت بلدية الدوير في بيان، انه ” تم تأكيد إصابة فتاة من البلدة بفيروس كورونا وافدة مع عائلتها من خارج لبنان.
وجرى عزل الحالة وسوف تتم متابعتها من الجهات المختصة في البلدية بالتنسيق مع وزارة الصحة لحين إعادة إجراء الفحص نهار السبت القادم وفقا للتعليمات”.
وطمأنت البلدية “الجميع بأنه لم يحصل إختلاط للعائلة بكاملها مع أحد منذ وصولها إلى لبنان يوم أمس”.
وذكرت الاهالي ب “ضرورة أخذ الإحتياطات اللازمة وتجنب الإختلاط والتجمعات، وارتداء الكمامة في الأماكن العامة وتجنب المصافحة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.