كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك داهمت ثلاث دوريات من مديرية المخابرات، بمؤازرة قوة من الجيش في قضاء الهرمل، وبوقت متزامن، منازل مطلوبين من آل علام في جريمة قتل الشقيقين محمد واحمد عقل، وذلك في محلات تلال الفار ومرجحين والمرح. وتم العثور داخل أحد المنازل في المحلة الأخيرة على مضبوطات، هي كناية عن ذخيرة حربية ومخدرات وهواتف خلوية، وانتهت المداهمة من دون العثور على احد من المطلوبين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | دهم منازل مطلوبين من آل علام في جريمة قتل الشقيقين من آل عقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.