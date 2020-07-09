لبنان | بلدية دار بعشتار: للإتصال بفريق التدخل البلدي في حال الإشتباه بأي حالة مصابة بالفيروس

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ذكرت بلدية دار بعشتار – الكورة في بيان اليوم، أهالي البلدة “بضرورة الاتصال مباشرة بفريق التدخل البلدي السريع في حال حدوث اي طارئ أو الإشتباه بأي حالة كورونا”.
وقالت: “بعد ان افتتح مطار بيروت امام المغتربين الراغبين في العودة الى لبنان، وحيث ان أسماء الوافدين لا تبلغ الى البلدية من قبل السلطات المختصة كما جرت العادة سابقا، وبما أن أعداد الوافدين تتزايد مما يتطلب وعيا وانتباها من قبل الجميع من حيث ابلاغ البلدية عن الوافدين الى البلدة ، والتقيد من قبلهم بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة ثلاثة ايام الى حين صدور نتائج pcr المجرى لهم للمرة الثانية، لأن أي استهتار أو عدم التقيد بالارشادات المطلوبة قد يؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها، لذلك نحن نعول على وعي وتعاون ابنائنا الوافدين”.
كما طلبت البلدية من”الجميع التقيد بكافة الارشادات والتدابير الوقائية المطلوبة عند الخروج من المنازل بحيث أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في تزايد مستمر”، مؤكدة ان “كل التدابير والارشادات المطلوبة ما هي الا من أجل الحفاظ على صحة أهلنا وسلامة ابناء بلدتنا”.
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