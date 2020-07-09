لبنان | الأمن العام: توقيف صراف في شتورا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “في اطار متابعة قرارات مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في شتورا، اللبناني ر.إ.ن يملك شركة للصرافة، يتداول الدولار الأميركي بسعر أعلى من السعر المحدد من نقابة الصرافين.

بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفه واحالته الى النيابة العامة المالية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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