لبنان | مرتضى أحال إلى التفتيش المركزي المشاريع الممولة من المنظمات الدولية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أحال وزير الزراعة عباس مرتضى الى التفتيش المركزي كافة المشاريع الممولة من المنظمات الدولية في الوزارة. وأشار المكتب الاعلامي لوزير الزراعة في بيان، إلى أن “خطوة مرتضى أعقبت سلسلة حملات اعلامية مفبركة توحي بوجود فساد مرتبط بأداء الوزارة، تحديدا في المشاريع الممولة من المنظمات الدولية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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