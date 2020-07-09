لبنان | تطور خطير في حالات “كورونا”.. وزارة الصحة تعلن أعداد المصابين ومناطق توزع الإصابات

وبينت أن العدد التراكمي للحالات المثبتة محليا في لبنان منذ 21 شباط بلغ 1373، أما العدد التراكمي للحالات المثبتة الوافدة من الخارج منذ 21 شباط فقد بلغ 638.

ولفتت الى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة، ليستقر العدد على 36 حالة وفاة، فيما بلغت حالات الشفاء 1368 حالة، وحالات الإستشفاء هي 38 و10 منها في العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة على البلدات وفقاً للآتي:

الحمرا (بيروت) 1

برج البراجنة (بعبدا) 1

الشياح (بعبدا) 1

الغبيري (بعبدا) 1

حارة حريك (بعبدا) 5

الجناح (بعبدا) 2

محطة صفير (بعبدا) 1

المريجة (بعبدا) 1

المعمورة (بعبدا) 1

قيد التحقق (بعبدا) 1

البوشرية (المتن) 1

النقاش (المتن) 1

الدكوانة (المتن) 1

وادي الزينة (الشوف) 1

عرمون (عاليه) 1

الشويفات العمروسية ( عاليه) 1

حي السلم (عاليه) 3

كيفون (عاليه) 5

القماطية (عاليه) 1

الميناء (طرابلس) 5

كفرحتى 1

المنية (المنية الضنية) 1

تعلبايا (زحلة) 3

بدنايل (بعلبك) 1

الزرارية (صيدا) 2

صديقين (صور) 1

قانا (صور) 1

المنصورة (صور) 1

جبل البطم (صور) 1

دير عامس (صور) 1

البازورية (صور) 1

الدوير (النبطية) 1

عربصاليم ( النبطية) 2