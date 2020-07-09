لبنان | تدابير سير ومنع مرور في الحمراء

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:
“ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تحفير الإسفلت في منطقة الحمرا رقم (34) – شارع الصوراتي رقم (53) وأجزاء متفرّعة منه، وشارع إبراهيم عبد العال رقم (76)، اعتبارا من الساعة 7.00 صباحا ولحين الانتهاء، من يومي الجمعة والسبت في 10 و 11-7-2020.
ستؤدي هذه الأعمال الى منع المرور على مراحل يوم الجمعة 10-7-2020، ومنع المرور كلّيا يوم السبت 11-7-202، وسيتم تحويل السير، خلال فترة الأشغال، الى الطرقات الفرعية المجاورة.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.