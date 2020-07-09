لبنان | إحباط عملية تهريب 2 كلغ من حشيشة الكيف مخبأة في مغلفات للشوكولا

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
“بتاريخ 8/7/2020، تمكنت عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب حوالى /2/ كلغ من مادة حشيشة الكيف مخبأة في مغلفات للشوكولا، وذلك أثناء محاولة مواطن مغادرة الأراضي اللبنانية، ويدعى م. ح. (مواليد عام 1982).
وبالتحقيق معه، من قبل عناصر فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، اعترف بأنه كان متوجها إلى إحدى الدول العربية. وأودع مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه بناء على إشارة القضاء المختص”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.