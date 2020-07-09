لبنان | مرتضى: آلية استيراد المنتوجات الغذائية المدعومة ستكون متاحة ابتداء من يوم الإثنين

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أعلن وزير الزراعة عباس مرتضى “إتاحة آلية استيراد المدخلات الزراعية والمنتوجات الغذائية المدعومة ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، وذلك من ضمن السلة الحكومية المدعومة بسعر صرف الدولار 3900 ل.ل”.
وكشف مرتضى، خلال توقيع اتفاقيتين مع منظمة الفاو، أن “الهدف هو دعم الآلاف من صغار المزارعين عينياً وتقنياً، إضافة الى القيام باستصلاح أراضٍ وإنشاء خزانات مياه وشبكات ري بهدف توسيع الرقعة القابلة للزراعة، وانشاء سجل زراعي خاص بالمزارعين وقاعدة بيانات تساعد في تنظيم القطاع ودعم المزارعين بطرق عادلة”.
وخطوة الوزارة تعقب التنسيق مع وزارتي الصناعة والإقتصاد في سبيل خفض الأسعار ودعم القطاعات المنتجة وتخفيف العبء الإقتصادي عن كاهل المواطنين.
واستقبل الوزير مرتضى وفد نقابة مربي المواشي الذين شكروه على موقفه الداعم للقطاع في مجلس الوزراء، خصوصا لناحية السلة الغذائية المدعومة حكوميا. وأكد بدوره “تضافر كل القطاعات والهيئات الحكومية في سبيل اعادة التوازن إلى الإقتصاد الوطني ورفع العبء الإقتصادي عن كاهل المواطنين”.
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