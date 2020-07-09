لبنان | وزارة الصحة تسلمت معدات وقاية شخصية هبة من البرازيل

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تسلمت وزارة الصحة العامة من القائم بأعمال سفارة البرازيل جاندير فيريرا دوس سانتوس، هبة عينية عبارة عن معدات وقاية وحماية شخصية من فيروس “كورونا” بقيمة خمسة وسبعين الف دولار.

وأوضح ممثل وزير الصحة العامة المستشار القانوني الدكتور حسين محيدلي، ان “هذه الهبة مقدمة للمزيد من التعاون بين الحكومة البرازيلية ووزارة الصحة العامة”، منوها ب”علاقات الصداقة بين البلدين والتي تتعزز بوجود الجالية اللبنانية الكبيرة في البرازيل”.

وسلم محيدلي فيريرا دوس سانتوس رسالة شكر باسم وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن على “هذه اللفتة الإنسانية الكريمة”، مؤكدا أن “صداقة الدول تظهر في ظل الازمات”.

وجدد محيدلي باسم الوزير حسن النداء إلى كل الجمعيات الأهلية الفاعلة والمؤسسات الرسمية والخاصة “لتسلم المعدات مجانا من وزارة الصحة العامة للمساعدة على الحد من انتشار الفيروس”.

بدوره أبدى الدبلوماسي البرازيلي سعادة بلاده “لتوجيه رسالة أمل وتضامن مع لبنان في ظل ما يمر به من اوقات صعبة”، لافتا الى ان “هذه الهبة مقدمة من الوكالة البرازيلية للتعاون وهي ليست الهبة الأولى المقدمة للبنان ولن تكون الأخيرة”، مشددا على أن “العلاقات التاريخية بين البلدين حافز على استمرار التعاون الثنائي البناء”.