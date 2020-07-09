لبنان | وزارة الصحة أعلنت نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 يوليو 2020 03:37 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفادت وزارة الصحة العامة، بنتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 7/7/2020، والتي أظهرت وجود احدى عشرة (11) حالة إيجابية. وجاءت النتائج على الشكل التالي: ” رحلة Pointe noire : شركة UJ رقم 9003 (أربع حالات ايجابية)

” رحلة ابيدجان : شركة MEA رقم 576 (خمس حالات ايجابية(

” ?رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة واحدة ايجابية)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة egypt air رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة واحدة ايجابية). تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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