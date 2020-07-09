- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وفي التفاصيل الأولية، أن حسن طلب الدخول لمقابلة القاضي بيطار، فاستمهله مرافقو القضاة بعض الوقت، فما كان منه الا أن عمد الى تشطيب جسده بسكين كانت بحوزته بطريقة عنيفة، ثم سحب قنبلتين يدويتين كانتا بحوزته وحاول القاءهما، الا ان القوى الأمنية منعته وأوقفته في المكان.
ثم جرى توقيفه بناء على اشارة من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. ويتم التحقيق معه حاليا من قبل المباحث الجنائية المركزية بإشراف عويدات.
والتحقيقات جارية لمعرفة كيفية ادخاله قنبلتين الى مبنى العدلية رغم وجود آلة سكانر ضخمة عند مدخل قصر العدل كان يجب أن تكشف وجودهما.
وكانت لافتة العبارة التي كتبها على صدره وهي: “حضرة القاضي طارق البيطار أخي ودمي”.
إشارة الى أنها ليست المرة الأولى التي يحضر فيها المدعو حسن الى قصر العدل، وهو كان موقوفا في السابق ومدعى عليه بملف مخدرات.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصور: قنابل داخل قصر العدل في بيروت.. وموقوف سابق “يشطب” نفسه بالسكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.