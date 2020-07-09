لبنان | قوى الامن: توقيف شخصين بجرم ترويج مخدرات وعملة مزيفة في صيدا

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على الفور ومن خلال كمين محكم نصبته لهما دورية من المفرزة المذكورة، تم توقيفهما في شارع السراي – صيدا.
وضبطت القوى الأمنية بحوزتهما:
– /5/ أوراق نقدية مزيفة من فئة /100/ ألف ليرة.
– /4/ أكياس صغيرة الحجم بداخلها مواد مخدرة.
كما أودعا على الفور مع المضبوطات القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
وجاء في البيان الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة كاملاً التالي:
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، حول قيام المدعوَّين
– أ. ن. (مواليد 1987، لبناني)
– ل. ع. (مواليد 1984، سورية)
بترويج مخدرات وعملة مزيفة في مدينة صيدا.
على الفور ومن خلال كمين محكم نصبته لهما دورية من المفرزة المذكورة، تم توقيفهما في شارع السراي – صيدا.
ضبط بحوزتهما:
– /5/ أوراق نقدية مزيفة من فئة /100/ ألف ليرة.
– /4/ أكياس صغيرة الحجم بداخلها مواد مخدرة.
أودعا مع المضبوطات القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.