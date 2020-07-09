لبنان | إليكم حال الطقس خلال الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 يوليو 2020 03:37 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 يوليو 2020 03:37 مساءً - مشاركة

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وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون نهار الجمعة طقس صيفي رطب الحرارة ساحلا وتتراوح بين ٢١ و٣١ درجة فيما الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال.

أما السبت فسيكون طقس صيفي رطب الحرارة ساحلا وتتراوح بين ٢١ و٣١ درجة فيما الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال.

هذا وما زالت رياح جنوبية غربية تتدفق نحو منطقتنا مما يؤدي الى ظهور السحب وتشكل ضباب على المرتفعات مع احتمال خفيف لبعض الرذاذ على المناطق الجبلية (خاصة الشمالية)… وفي التفاصيل:

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اليوم الخميس:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و٣٠ درجة، بقاعا بين ١٦ و٣٣ درجة وعلى ارتفاع ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٥ درجة

٢- الأجواء غائمة جزئيا عموما بينما يتشكل ضباب على الجبال مع احتمال خفيف لبعض الرذاذ

٣- الرياح جنوبية غربية ٢٠ الى ٤٠ كم/س

٤- الرطوبة ٧٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧

الجمعة: طقس صيفي رطب الحرارة ساحلا وتتراوح بين ٢١ و٣١ درجة فيما الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال.

السبت: طقس صيفي رطب الحرارة ساحلا وتتراوح بين ٢١ و٣١ درجة فيما الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال.