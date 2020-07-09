لبنان | خلية الازمة في خربة سلم: حالة ايجابية من الوافدين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 يوليو 2020 03:37 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

في السياق، أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19.

ويبين التقرير بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 630 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 22

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 17

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 246 حالة شفاء.

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– عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 4

– حالات وفاة: 0.

*مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفح وصات يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 76-897 961.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 حالة منها لمقيمين، و15 منها لوافدين.

توازياً، اعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور بأنه “تم تسجيل 5 إصابات جديدة اليوم بفايروس covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا”، 4 إصابات لوافدين من أفريقيا وإصابة لمقيم، والعمل جار لرصد دائرة المخالطين وتحديد مصدر العدوى.