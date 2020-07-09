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وقال، “خصوصا بالجعالة المحددة ب 1750 ل.ل. عن كل قارورة غاز، لا سيما وانها لم تتغير منذ اكثر من سبعة عشر عاما، وهم يتحملون اعباء كبيرة نتيجة عملية التوزيع المعقدة، لا سيما كلفة تعبئة القوارير داخل شركات الغاز ومن ثم تحميلها وتوزيعها الى المتاجر والمنازل على كل الاراضي اللبنانية من الساحل الى اعالي الجبال، وتضاف اليها ايضا أجور النقل والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل ورسوم الميكانيك والمعاينة”.
وأضاف خلال عرض النقابة أوضاع الموزعين وتداعيات انهيار العملة الوطنية وما نتج عنها من تدن للقيمة الشرائية، خصوصا جعالة الموزعين التي اصبحت قيمتها لا تتطابق مع كلفة ومصاريف التوزيع كل هذه العملية أصبحت تتم اليوم بجعالة قدرها 1750ل.ل.
وذلك من دون احتساب المضاربات القديمة والجديدة المتأتية من عدم تنظيم القطاع، مع الاخذ في الاعتبار سعر الصرف الحالي”.
وأشار الى زيادة الأعباء والاكلاف، بدءا بزيادة الطابع المالي على الفاتورة بقيمة 250 ل.ل. إلى زيادة اسعار التأمين على الاليات الى زيادة كلفة صيانتها من تصليح وقطع غيار على اساس سعر صرف الدولار على اساس 10000ل.ل.”.
وأعلن زينون أن النقابة طلبت مرات عدة لقاء وزير الطاقة والمياه ريمون غجر لكنه لم يحدد بعد موعدا، رغم “ارسالنا الكتب وجدول المقارنة بين الجعالة الرسمية المحددة والجعالة المقترحة”.
ودعاه الى “اتخاذ قرار برفع الجعالة على توزيع الغاز المنزلي بقيمة 3800 ل.ل.، خصوصا بعد ارتفاع كل الاسعار المرتبطة بكلفة التوزيع لكي يؤمن الموزع عملية توزيع هذه المادة الحيوية للناس، علما ان الموزعين يغطون 95% من المناطق اللبنانية وهم مستقلون عن شركات الغاز”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نقابة العاملين في قطاع الغاز: لرفع الجعالة عن كل قارورةالى 3800 ليرة بدلا من 1750 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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