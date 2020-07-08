لبنان | وزير الاتصالات شارك في جلسة لجنة الاعلام: اعمل حالياً على وضع هيكلية شاملة للوزارة

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وأشار حواط خلال قيامه بمداخلة رد فيها على سؤال حول دوره في “عملية تصويب الأخطاء السابقة او التخطيط للمستقبل” الى انه “يعمل حاليا على وضع هيكلية شاملة للوزارة”.
وأضاف، “الكل يعرف ان هناك موظفين ليسوا في المكان المناسب، وهذا الامر ليس فقط في وزارة الاتصالات او أوجيرو انما في كل وزارات الدولة نرى التوظيف العشوائي والسياسي والواسطة”.
ولفت الى انه “يعارض رأي من يقول ان الوزارة او المؤسسة التي تجني ارباحا كثيرة يحق لها القيام بأي عمل غير قانوني”.
وشدد على ان “ما يقوم به منذ خمسة اشهر وحتى اليوم، هو تصحيح كل الاخطاء الماضية الفاضحة ان من ناحية العقود، او التوظيف او الادارة او الهيكلية”، معتبرا انه “علينا تصليح ما هو “مخرب كي نستطيع الانتقال الى مرحلة البناء”.
وشكر حواط اللجنة على “جهودها وعملها”، مشيرا الى انه ” سوف يدرس مع المدير العام لاوجيرو كل التقارير المقدمة لاتخاذ الخطوات المناسبة من اجل تصحيح الأخطاء والاختلالات الموجودة”.
وشارك وزير الاتصالات المهندس طلال حواط اليوم في جلسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية التي ترأسها النائب حسين الحاج حسن، لدرس ومناقشة مسألة التوظيف والرواتب في هيئة اوجيرو.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.