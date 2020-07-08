لبنان | ما حقيقة وجود عصابة تخطف الأطفال في إحدى بلدات قضاء جبيل؟

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وأكدت المديرية بأنه لا يوجد أي عصابة تنشط بخطف الأطفال كما يُزعم. والفتى الضائع بصحة جيدة واختفاؤه يعود لأسباب شخصية وعائلية.

وأما بالنسبة للفتاة، فلا يزال التحقيق مستمرّاً لكشف سبب فقدانها، علماً أن التحقيقات الأولية تستبعد فرضيّة الخطف من قبل عصابة.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

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يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخبر عن محاولة خطف أحد الأطفال في إحدى بلدات قضاء جبيل مرفقاً بصورة لقاصرين يقال أنهما مخطوفان من إحدى العصابات.

يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأن تنفي هذه الأخبار جملةً وتفصيلاً وأنه لا يوجد أي عصابة تنشط بخطف الأطفال كما يُزعم، وأن الفتى قد عُثر عليه بصحّة جيّدة واختفاؤه كان لأسباب شخصية وعائلية، وأما بالنسبة للفتاة، فلا يزال التحقيق مستمرّاً لكشف سبب فقدانها، علماً أن التحقيقات الأولية تستبعد فرضيّة الخطف من قبل عصابة.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام عدم تناقل مثل هذه المعلومات قبل التأكّد من صحتها ومصدرها لعدم بثّ الخوف والذّعر في المجتمع. قضاء جبيل”.

عقب تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن محاولة خطف أحد الأطفال في إحدى بلدات قضاء جبيل مرفقاً بصورة لقاصرين يقال أنهما مخطوفان من إحدى العصابات،