لبنان | مياه الجنوب: انخفاض التغذية بسبب عطل في محطة الطيبة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك لفتت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي – دائرة مياه بنت جبيل، في بيان: “المشتركين في البلدات المستفيدة من محطة الطيبة (نهر الليطاني) إلى انخفاض التغذية بالمياه بسبب عطل طرأ على قسم من مجموعات الانتاج، حيث تعمل فرق طوارىء الصيانة على استبدالها وصيانتها لاعادة تشغيلها خلال أيام”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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