لبنان | نقيب أصحاب المطاعم: لخطة سياحية اعفائية

اشار نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي في تصريح الى ان:

“السياحة هي أيقونة القطاعات اللبنانية، وقاطرة القطاعين الزراعي والصناعي وكل القطاعات. وفي حال تم دعمها، وبقيت المؤسسات، ستكون الركيزة الاساسية التي يعتمد عليها الناتج المحلي لخزينة الدولة وخصوصا في هذه الايام، لأنها بكامل جهوزيتها وليست بحاجة الى وقت لتنطلق وتنتج، كما أنها صناعة العلم والفن والابداع”.

وختم:”قدموا لنا الدولار السياحي والخطة السياحية الاعفائية، وإلا على كل القطاعات السلام. مبارك للقطاعين الصناعي والزراعي والمستوردين الدولار المدعوم، اما القطاع السياحي فمتروك”.