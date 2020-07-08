لبنان | نقيب المهندسين أرجأ انتخابات 12 و26 تموز للبت بالمسوغات القانونية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن نقيب المهندسين في بيروت المعمار جاد تابت، عن تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 12 و26 تموز 2020. وذلك لانتخاب هيئة المندوبين وعضو واحد للجنة إدارة الصندوق التقاعدي وثلاثة أعضاء للجنة المراقبة للصندوق التقاعدي، وثلاثة ممثلين عن الهيئة العامة لعضوية مجلس النقابة، وعضو لمجلس النقابة من بين المرشحين الذين قدمهم فرع المهندسين المدنيين الاستشاريين وعضو لمجلس النقابة من بين المرشحين الذين قدمهم فرع المهندسين الزراعيين وذوي الاختصاصات المختلفة، ونقيب جديد للمهندسين، وذلك لحين البت بالمسوغات القانونية التي طرأت. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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